Байден и Джонсон обсудили Украину

«Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются». Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией главы британского правительства по итогам разговора лидеров, который продолжался 40 минут, передает ТАСС.

Отмечается, что Джонсон и Байден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами.

«Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остается открытым, а Россия еще может сдать назад, прекратив угрожать Украине», - отмечается в сообщении премьерской канцелярии.