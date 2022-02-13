Байден и Джонсон обсудили Украину
«Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса по-прежнему сохраняются». Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией главы британского правительства по итогам разговора лидеров, который продолжался 40 минут, передает ТАСС.
Отмечается, что Джонсон и Байден проинформировали друг друга о содержании бесед, которые они проводили с другими мировыми лидерами.
«Они согласились с тем, что жизненно важное окно для осуществления дипломатии остается открытым, а Россия еще может сдать назад, прекратив угрожать Украине», - отмечается в сообщении премьерской канцелярии.
В документе также отмечено, что, по мнению обоих лидеров, любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России и обернется далеко идущими негативными последствиями для всего мира. В частности, западные страны применят против Москвы масштабный пакет санкций в случае «эскалации российской агрессии».
Джонсон и Байден также подчеркнули необходимость сокращения зависимости европейских стран от российского газа, что стало бы «наиболее сильным ударом по стратегическим интересам России».
«Премьер-министр и президент согласились оставаться в тесном контакте на фоне развивающейся ситуации», - отметили на Даунинг-стрит.