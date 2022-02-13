Министр обороны Украины о возможном введении военного положения
«Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет». Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он отметил, что ни в коем случае такого делать нельзя только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство.
«Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.
По словам министра обороны, украинцы спокойно переживут и этот кризис.
«Он, прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо», - заключил глава Минобороны Украины.