Министр обороны Украины о возможном введении военного положения

«Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет». Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что ни в коем случае такого делать нельзя только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство.

«Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.