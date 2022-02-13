Ученые рассказали о симптомах, которые проявляются в первые дни «омикрона»

Национальная служба здравоохранения Великобритании выделила три официальных симптома COVID-19: лихорадка, кашель, потеря вкуса и запаха. «Омикрон» часто их повторяет, однако может проявляться как респираторные болезни, либо же быть похожим на отравление.

Британские медики отмечают, что симптоматика штамма «омикрон» схожа с основным вирусом COVID-19, однако сначала протекает несколько мягче, передает Курсор.

По наблюдению врачей, при заражении «омикроном» многие пациенты не отмечают у себя типичные для COVID-19 симптомы, но поступают с таким перечнем жалоб: першение в горле, боли в пояснице, насморк или заложенность дыхательных путей, головные боли, усталость, частое чихание, ночная потливость и общая ломота в теле.

Именно эти симптомы возникают в первые два дня после заболевания. И на них врачи советуют обращать внимание.