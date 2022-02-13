Редакционная 01:30

Казалось бы, уже освещены все аспекты скандального поведения некоторых сотрудников Программы Развития ООН (United Nations Development Programme) армянского происхождения, которые, пользуясь своим служебным положением, развернули в социальных сетях разнузданную кампанию клеветы и тюрконенавистничества. Казалось бы, после широкой общественной дискуссии вокруг этой темы, после многочисленных разоблачительных публикаций в СМИ и протестных обращений неправительственных организаций Азербайджана к высшему руководству Организации Объединенных Наций, оставалось только дождаться завершения служебного расследования и официальных извинений из штаб-квартиры ООН, после чего, несмотря на тяжелый осадок от беспардонного поведения некоторых сотрудников этой организации, посчитать инцидент исчерпанным.

Армен процветает! Увы, ничего подобного не произошло! Что предметно прослеживается на истории Армена Григоряна - одного из главных фигурантов упомянутого скандала, который в данный момент представляет ПР ООН в Северной Македонии. После того, как неприемлемое с точки зрения профессиональной этики поведение нескольких армянских сотрудников ПР ООН было доведено до сведения руководства этой структуры, началось служебное разбирательство, которое было поручено Офису по аудиту и расследованиям (ОАР). Функции ОАР, как известно, заключаются в проверке фактов, подтверждающих или, наоборот, опровергающих наличие нарушений профессиональной этики, допущенных сотрудниками ООН. Если факты находят подтверждение, ОАР передает отчеты о расследовании в Офис по Юридическим вопросам, который определяет меру административного наказания. Редакции haqqin.az доподлинно известно, что после тщательного рассмотрения сигналов, поступивших от общественных организаций Азербайджанской Республики, ОАР передал все материалы разбирательства в Офис по юридическим вопросам. Из чего следует, что факты нарушения армянскими сотрудниками ООН правил и процедур получили официальное подтверждение, и юристам ООН оставалось лишь определить меру административного наказания. По предыдущим публикациям наши читатели наверняка помнят, что «наказали» Армена Григоряна назначением на пост представителя ПР ООН в Северной Македонии. Возможно, кто-то подумает, что этого хронического клеветника и провокатора продвинули по службе потому, что в штаб-квартире ООН еще не знали о результатах проверки, проведенной Офисом по аудиту и расследованиям?

В том-то и дело, что знали! Просто, судя по всему, Армен Григорян обладает каким-то уникальным, эксклюзивно «армянским» иммунитетом, который позволяет ему, прикрываясь статусом сотрудника ООН, не только безнаказанно лгать, исторгая потоки шовинистской желчи, но и при этом еще продвигаться по службе. Так, того и гляди, до поста Генерального директора ЮНЕСКО дослужится… Впрочем, и это еще не все! Кому доверили ООН в Азербайджане? Поскольку в последнее время деятельность ПР ООН, что называется, на слуху, мы решили поинтересоваться работой этого агентства в Азербайджане, где оно на протяжение многих лет было одной из наиболее активных структур, оказывая нашей стране действенную помощь по целому ряду важных вопросов. Таких, к примеру, как поддержка в создании Агентства по разминированию, подготовка стратегических документов по целям развития и борьбе с бедностью, реформа сектора информационно-коммуникационных технологий, защита окружающей среды… Азербайджан всегда по достоинству оценивал эту помощь, всячески развивая партнерство с ПР ООН, в том числе, финансируя из государственного бюджета некоторые его проекты.

Однако в последние годы эффективность агентства в Азербайджане заметно понизилась. В частности, руководство нашей страны уже высказывало мнение об отсутствии сколько-нибудь действенной помощи от ООН в вопросах реконструкции и восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий. Эти претензии, в первую очередь, относятся к ПР ООН, которое, как раз-таки, специализируется на оказании помощи в вопросах постконфликтного развития. Ни коим образом, не умаляя профессиональную ответственность большей части сотрудников этой структуры - как наших граждан, так и представителей других государств, приходится констатировать, что работа агентства Программы Развития ООН стала пробуксовывать. И тогда мы поинтересовались, а кому, собственно, доверено управлять этой структурой в Азербайджане. И здесь нас ожидал шок! Знакомьтесь: Екатерина Паниклова, новоназначенный Резидент-представитель ПР ООН в Азербайджане (правда, до Баку она, к счастью, еще не доехала). У госпожи Паникловой очень интересный круг друзей в социальных сетях. Армен Григорян (тот самый, «наказанный»), Ричард Гирагосян, Наира Григорян, Бабкен Тер-Григорян, Варя Меружанян, Люсине Еремьян, Вахан Хунаян, Нина Туманян, Наира Саргсян, Астрид Коизьян, Наталья Арутунян, Аида Газарян… Плюс аккаунты многочисленных структур в Армении, в адрес которых Резидент-представитель ПР ООН в Азербайджане источала немало хвалебных од и поздравлений.

Госпожа Паниклова – человек свободный, никто не вправе диктовать ей, с кем дружить. Не говоря уже о том, что она – высокопоставленный сотрудник ведущей в мире международной организации, а потому обязана работать и общаться с представителями всех государств. В то же время, у нас к госпоже Поникловой накопилось несколько важных вопросов. Например, какие интересы связывают ее с пресс-секретарем МИД Армении? А с бывшим «министром» армянской диаспоры? А с бывшим сотрудником спецназа, который трудится ныне в некоем ереванском Центре Региональных исследований? И, главное, как же так получилось, что при наличии столь разветвленной сети армянских друзей, коллег и знакомых, у Екатерины Паникловой нет НИ ОДНОГО контакта в Азербайджане? Разве в нашей стране нет офиса ПР ООН? Вроде, есть, и даже время от времени выдает информацию о своих достижениях. Так почему же ни одно из них не привлекло внимания госпожи Паникловой? И если ей так хорошо и комфортно работалось с армянами (еще раз, это – исключительно её право), что в таком случае она потеряла в Азербайджане? И какими критериями руководствовалось ПР ООН, назначая Паниклову на эту должность?