Спецслужбы Израиля задержали высокопоставленного представителя ХАМАС фото

Вечером 14 февраля силы безопасности Израиля арестовали боевика ХАМАС, сообщает mignews.

Арестованным оказался один из главарей группировки Абед Джаббар Джаррар.

Боевика арестовали в Дженине, в его собственном доме в ходе спецоперации.

Что примечательно, Джаррара уже неоднократно арестовывали.