Спецслужбы Израиля задержали высокопоставленного представителя ХАМАС фото
Вечером 14 февраля силы безопасности Израиля арестовали боевика ХАМАС, сообщает mignews.
Арестованным оказался один из главарей группировки Абед Джаббар Джаррар.
Israeli security forces arrested Abdel Jabbar Jarar, a senior Hamas official in Jenin. pic.twitter.com/hXgvmZ1FIP— Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) February 15, 2022
Боевика арестовали в Дженине, в его собственном доме в ходе спецоперации.
Что примечательно, Джаррара уже неоднократно арестовывали.