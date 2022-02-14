«Муганбанк» предлагает кредит наличными под залог квартиры

Согласно условиям, сумма кредита может составлять от 10 000 до 100 000 манатов. Кредит выдается максимум на 48 месяцев, льготный период - 3 месяца, годовая ставка начинается от 18%. Кредит под залог квартиры можно будет оформить во всех филиалах банка в Азербайджане.

ОАО «Муганбанк» предлагает кредит наличными под залог недвижимости. Теперь в банке можно получить кредит под залог квартиры.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 933, на сайте банка (http://www.muganbank.az) или на страницах в Facebook и Instagram.

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и The Green for Growth Fund (GGF).