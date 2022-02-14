Жители Игдыра с нетерпением ждут открытия границы с Арменией
Согласованный с Азербайджаном процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией вселил в жителей приграничных населенных пунктов в турецкой провинции Игдыр надежду на скорое открытие границ.
Как сообщает издание Güven gazetesi, на 325-километровой границе между Турцией и Арменией есть два погранично-пропускных пункта – Акьяка и Алиджан. Первый расположен на железной дороге, проходящей от Гюмри до Карса, второй – на шоссе, проходящем через Игдыр.
Во время подписания в 2009 году Цюрихского протокола турецкая сторона обновила железные и сухопутные дороги в направлении Акьяки и Алиджана. Однако в тот период нормализация отношений не состоялась. Но сегодня в связи с освобождением Карабаха от армянской оккупации ситуация в регионе изменилась. Таким образом проложен путь для нормализации отношений Турции с Арменией. Переговоры уже начались, обе страны назначили специальных представителей, первая встреча которых состоялась в Москве. Ожидается, что очередная встреча пройдет в Вене.
Начало процесса нормализации турецко-армянских отношений вызвало оживление среди жителей Игдыра. Они с нетерпением ждут возобновления торговых связей с Арменией, открытия пограничных пунктов, которые не функционируют уже 29 лет.
Камиль Арслан, президент Торгово-промышленной ассоциации Игдыра, говорит, что регион имеет стратегическое значение, поскольку граничит с тремя странами. В то же время Арслан подчеркивает – он никогда не желал открытия границ вплоть до завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.
"Мы поддерживаем внешнюю политику, проводимую нашим министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и нашим правительством. Наша позиция всегда была такой - нельзя открывать границы до тех пор, пока Армения не откажется от обвинений в геноциде, территориальных притязаний к Турции и не покинет оккупированные ею азербайджанские земли. Однако Азербайджан победил в войне и вернул эти территории. Армения также выступила с заявлениями в поддержку открытия границ", - сказал он.
Камиль Арслан подчеркивает, что Игдыр имеет серьезный торговый потенциал с Арменией, отметив, что вопросы торговли нельзя смешивать с политикой и этнической принадлежностью. Если Армения тоже возьмет за основу этот принцип, то от открытия границ выиграют все.
"Торговля с Арменией осуществляется и сегодня, однако товары проходят через Грузию и Иран. Налаживание же прямой торговли будет очень выгодно региону, обеим странам. Нынешняя ситуация создала в регионе позитивную атмосферу. В Игдыре наблюдается рост цен на недвижимость, земельные участки, ощутимо увеличился спрос. Мы надеемся, что по итогам переговоров будет получен положительный результат и жители Игдыра смогут установить необходимые торговые отношения", - добавил Арслан.
Ряд турецких бизнесменов также заявили, что с нетерпением ждут открытия границ. Например, Умит Эрен, владелец фирмы по производству одеколонов и дезинфицирующих средств, считает, что с открытием границ торговля в регионе значительно оживится.
В самой же Армении к новостям об открытии границ относятся негативно. Большинство армян полагают, что без признания так называемого "геноцида" нормализовать отношения с Турцией не получится.