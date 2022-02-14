Жители Игдыра с нетерпением ждут открытия границы с Арменией

Фархад Мамедов, отдел информации 11:00

Согласованный с Азербайджаном процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией вселил в жителей приграничных населенных пунктов в турецкой провинции Игдыр надежду на скорое открытие границ. Как сообщает издание Güven gazetesi, на 325-километровой границе между Турцией и Арменией есть два погранично-пропускных пункта – Акьяка и Алиджан. Первый расположен на железной дороге, проходящей от Гюмри до Карса, второй – на шоссе, проходящем через Игдыр.

Во время подписания в 2009 году Цюрихского протокола турецкая сторона обновила железные и сухопутные дороги в направлении Акьяки и Алиджана. Однако в тот период нормализация отношений не состоялась. Но сегодня в связи с освобождением Карабаха от армянской оккупации ситуация в регионе изменилась. Таким образом проложен путь для нормализации отношений Турции с Арменией. Переговоры уже начались, обе страны назначили специальных представителей, первая встреча которых состоялась в Москве. Ожидается, что очередная встреча пройдет в Вене. Начало процесса нормализации турецко-армянских отношений вызвало оживление среди жителей Игдыра. Они с нетерпением ждут возобновления торговых связей с Арменией, открытия пограничных пунктов, которые не функционируют уже 29 лет. Камиль Арслан, президент Торгово-промышленной ассоциации Игдыра, говорит, что регион имеет стратегическое значение, поскольку граничит с тремя странами. В то же время Арслан подчеркивает – он никогда не желал открытия границ вплоть до завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.