Эяль продолжает: “Начиная с лета прошлого года Израиль инициировал серию дипломатических шагов, направленных на предотвращение столкновения с американцами (и украинцами) в этом деле, и преуспел в том, что вопрос был снят с агенды. Украинцы выразили в связи с этим свое разочарование”.

В середине прошлого года Украина попросила Израиль и США поставить ей "Железный купол". Известный израильский журналист Надав Эяль пишет, что “Израиль оказался в сложной ситуации. Поставка такой техники могла поставить государство на путь экстремальной конфронтации с Москвой”.

Эяль также сообщает израильтянам следующее: “Произошедшее иллюстрирует ту ситуацию, в которой оказался Израиль: на практике он стал страной, граничащей с Москвой (!), из-за фактического контроля Кремля над сирийским режимом. В Израиле отмечают, что Байден и Конгресс понимали израильские нужды и потому “действовали ответственно и с пониманием” в вопросе о поставках “Железного купола”.

Решение о том, что две батареи “Железного купола” не будут поставлены Украине, было окончательно похоронено в ноябре вместе с отказом американцев предоставить украинцам системы ПРО Patriot.

Украинская сторона после этого несколько раз напрямую обращалась к Израилю с просьбой о поставках “Железного купола”, но Тель-Авив отказал, "не создавая излишнего шума, чтобы не задеть чувства украинцев".