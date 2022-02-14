Армения обстреляла Кельбаджар и Товуз

14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечарского района без каких-либо причин периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, говорится в сообщении военного ведомства, 15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

Азербайджанской армией были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.