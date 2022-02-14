Турция увеличила закупки азербайджанского газа по TANAP

Экспорт газа из Азербайджана в 2021 году увеличился на 39,8% по сравнению с показателем 2020 года и составил 18,9 млрд кубометров, передает Interfax.

В Турцию было поставлено около 8,5 млрд кубометров (спад на 23,5%), в том числе по газопроводу TANAP - 5,6 млрд кубометров (рост на 20,1%), по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – 2,8 млрд кубометров (спад в 2,3 раза).

В Европу поставки азербайджанского газа составили 8,2 млрд кубометров, в Грузию – 2,2 млрд кубометров (спад на 3,9%), в систему нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 0,1 млрд кубометров (спад на 6,6%).