Турция увеличила закупки азербайджанского газа по TANAP
Экспорт газа из Азербайджана в 2021 году увеличился на 39,8% по сравнению с показателем 2020 года и составил 18,9 млрд кубометров, передает Interfax.
В Турцию было поставлено около 8,5 млрд кубометров (спад на 23,5%), в том числе по газопроводу TANAP - 5,6 млрд кубометров (рост на 20,1%), по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – 2,8 млрд кубометров (спад в 2,3 раза).
В Европу поставки азербайджанского газа составили 8,2 млрд кубометров, в Грузию – 2,2 млрд кубометров (спад на 3,9%), в систему нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 0,1 млрд кубометров (спад на 6,6%).
Поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) начались 31 декабря 2020 года. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам.
Трансанатолийский газопровод (TANAP) протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" в рамках стадии-2 проекта от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составляет 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для Европы, 6 млрд кубометров - для западных регионов Турции.