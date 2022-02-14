Захарова призвала Bloomberg «пересмотреть» свой прогноз на день атаки на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз о "нападении" РФ на Украину.

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс".

Отметим, 12 февраля американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.