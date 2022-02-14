The Washington Post: «команда тигров» готовит ответ на случай «вторжения» в Украину

Согласно информации, группа была создана в ноябре. В администрации собрали «команду тигров», которая причастна к появлению «разоблачительных заявлений» о якобы подготовке Россией повода для эскалации. Инициатором появления данной группы стал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Отмечается, что Салливан тогда обратился к директору по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алексу Бику с просьбой заняться формированием группы. Бик привлек к работе в ней специалистов из Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства энергетики, Министерства финансов, Министерства внутренней безопасности, а также представителей разведки и Агентства США по международному развитию.

В ходе работы группа создала руководство, где описан ряд быстрых ответных мер, к которым могут прибегнуть США начиная с первого дня предполагаемого российского вторжения, а также в течение двух первых недель. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы обеспечения безопасности посольства США в Киеве, способы решения проблемы украинских беженцев, конкретные санкции в отношении Москвы, борьба с кибератаками, а также возможные шаги, которые может предпринять Россия в ответ на санкции.

Президент США Джо Байден ознакомился с содержанием руководства, разработанного экспертами, сообщает газета.