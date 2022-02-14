В Ереване заявили, что после украинского начнется армянский кризис
«После украинского кризиса начнется армянский кризис». Об этом в беседе с aravot заявил член Верховного совета Армении в 1990-1995 гг. Мехак Габриелян.
Габриелян отмечает, что армянский кризис закончится полной победой Запада и Армении, «освобождением» Армении и интеграцией с Евросоюзом: «Это будет следствием антиармянской политики России и, особенно в последние десятилетия, маниакальной антиармянской и протурецкой позиции Путина».