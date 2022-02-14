Страны СНГ рассмотрят вопрос о статусе наблюдателя при ОДКБ

Страны СНГ рассматривают вопрос о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, сообщил во вторник в Минске первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, передает РИА Новости.

"На заседании совета постпредов будет также рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ. Члены совета рассмотрят сегодня этот вопрос и примут решение", - сказал Анфимов журналистам перед заседанием совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

Он не стал раскрывать других деталей.