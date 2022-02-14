Россия планирует отправить летом 2022 года в Азербайджан первый поезд в рамках проекта «Агроэкспресс». Замначальника отдела продаж ООО Alliance Logistics (владелец вагонов «Агроэкспресс») Солтан Аскеров сообщил, что в настоящее время компания ведет переговоры с АО «РЖД Логистика» об организации отправок агроэкспресса из России в Азербайджан, передает Интерфакс-Азербайджан.

Предположительно поезд по маршруту Россия – Азербайджан отправится летом, а в его составе проследуют картофель и мука.

По мнению главы пресс-службы АО «РЖД Логистика» Евгении Фисенко, перевозки агропромышленной продукции из Азербайджана позволят нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора Север-Юг и привлечь к участию соседние страны. Эксперты оценивают объем грузовой базы «Агроэкспресса» на маршрутах МТК Север-Юг на уровне 60 тыс. тонн в год, при этом есть возможность к 2025 году нарастить его до 100 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Азербайджан отправил в Россию первый поезд с грузом хурмы в рамках проекта «Агроэкспресс».