Внесены изменения в порядок выплаты зарплаты медработникам Азербайджана

Внесено изменение в «Порядок выплаты зарплаты работникам здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями».

В соответствии с изменением месячная тарифная зарплата работников здравоохранения будет установлена по 19 категориям. Раньше их было 18. Месячная зарплата по 19-й категории будет 979 манатов.

Согласно другому изменению, сумма ежемесячной поощрительной надбавки, выплачиваемой заместителям директора (руководителя) медучреждения будет составлять до 80% суммы ежемесячной поощрительной надбавки, выплачиваемой директору. Раньше она составляла до 50%.

Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.