Задержан помощник Рамиза Мехтиева

Начальник секретариата президента НАНА Эльдар Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов.

По его словам, Эльдар Амиров задержан в рамках расследования информации, ранее поступившей в МВД: "В настоящее время расследование продолжается".

Отметим, что Эльдар Амиров является родственником покинувшего пост президента НАНА Р.Мехтиева, а также был его помощником.