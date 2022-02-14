Граждане Азербайджана владеют как минимум шестью объектами недвижимости в Армении. Такое заявление сделали в Комитете кадастра Армении в ответ на запрос Sputnik Армения.

"В 2010-2021 годах в Армении гражданами Турции совершена в общей сложности 71 сделка по регистрации права на недвижимость, а гражданами Азербайджана – 6", - говорится в сообщении.

В комитете утверждают, что граждане Азербайджана приобретали квартиры в 2012, 2018, 2019 годах. Еще одна квартира была получена в дар (2012 г.). Кроме того, приобретен один объект общественного значения.

Армянские СМИ отмечают, что речь идет о лицах, имеющих гражданство Азербайджана, а не об их этнической принадлежности, неизвестно, являются они азербайджанцами по национальности или нет.