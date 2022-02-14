Азербайджан объявил в розыск десять человек в связи с нелегальной миграцией
В Азербайджане семь человек обвиняются в организации незаконной миграции, заявил журналистам начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов.
«Есть уголовные дела по фактам организации незаконной миграции и оформления виз по поддельным документам. По этим делам возбуждены уголовные дела в отношении 7 человек, 10 человек объявлены в розыск. В ходе обысков было обнаружено 97 поддельных печатей, относящихся к различным государственным структурам. В прокуратуре также допрошены лица, вернувшиеся из-за рубежа», - сказал Авазов.