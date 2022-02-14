Генпрокуратура Азербайджана объявила о намерении арестовать Араика Арутюняна

«Выдающий себя за главу так называемого «Нагорного Карабаха» Араик Арутюнян ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию». Об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он подчеркнул, что Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.

«Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск. То, что он до сих пор не привлечен к следствию, носит временный характер. Считаю, что в соответствии с международной конвенцией, Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки», - сказал Авазов.