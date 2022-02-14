МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе в целях обеспечения пожарной безопасности в стране. В этом контексте анализ пожаров показывает, что они происходят в большинстве случаев из-за пренебрежения простыми правилами безопасности, говорится в сообщении МЧС.

В результате анализов, проведенных Государственной службой пожарного надзора министерства, было установлено, что в некоторых случаях люди оставляют без присмотра оборудование, работающее от электричества и считающееся на первый взгляд безопасным (мобильные телефоны, бытовые приборы, различные детские игрушки). Подключая их к электросети для накопления энергии, в некоторых случаях граждане оставляют их в подключенном состоянии на длительное время, что в конечном итоге может привести к пожарам.

В связи с изложенным МЧС еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе эксплуатировать оборудование, работающее на электричестве, по правилам, установленным предприятием-изготовителем, ни в коем случае не оставлять его без присмотра, подключив к сети.