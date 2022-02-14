Россия начала отвод военных от украинских границ

Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Об этом заявили в Минобороны России.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.