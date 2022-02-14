Иран: Ядерные переговоры подошли к критическому рубежу

Продолжающиеся в Вене ядерные переговоры подошли к критическому рубежу. Об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сказал в телефонном разговоре с британской коллегой Лиз Трасс. Как передает Anadolu, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Участники переговоров с Ираном должны действовать серьезно и ответственно. Стороны должны согласовать единый текст, в котором должны быть учтены требования Тегерана", - подчеркнул Абдоллахиан.

В свою очередь, глава МИД Великобритании отметила, что развитие отношений Тегерана и Лондона отвечает интересам обеих стран.