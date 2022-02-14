Искусственное оплодотворение в Азербайджане будет бесплатным

Азербайджанским семьям будет предоставлена возможность единожды покрыть расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) за счет государства. Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

"Ожидается, что проблема бесплодия будет решаться за счет обязательного медицинского страхования", - сказал депутат.

По его словам, со следующего года в пакет услуг в рамках обязательного медицинского страхования также будут включены онкологические и офтальмологические заболевания.

А.Амирасланов отметил, что в этом направлении ведутся обсуждения.