США и Турция получают взаимную выгоду от тесных двусторонних связей. Анкара - истинный союзник Вашингтона и на протяжении 70 лет остается важным партнером по НАТО. Значимость Турции на международной арене возрастает. Об этом в интервью Anadolu заявил новый посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

Флейк отметил, что США и Турция сообща действуют на Южном Кавказе и в Северной Африке.

Дипломат также назвал «прекрасным развитием» усилия по нормализации отношений Турции и Армении: «Мы с удовлетворением воспринимаем эти шаги, в том числе встречи [спецпредставителей] в Москве и Вене. Это, безусловно, мужественные шаги. Открытие авиарейсов между Стамбулом и Ереваном – также важный знак».

Флейк отметил, что Турция обладает вторым после США флотом истребителей F-16. При этом Анкара является третьем по масштабам страной, вносящей вклад в миссии НАТО.

Американский дипломат дал высокую оценку позиции Анкары и в вопросе поддержки суверенитета Украины: «Мы очень рады иметь столь незаменимого партнера, как Турция. Позиция Анкары важна для США, региона и мира в целом. Турция помогает Киеву в защите суверенитета, а также заявляет о готовности к вкладу в дипломатическое разрешение разногласий, если таковой путь имеется».