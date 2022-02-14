Роберта Кочаряна могут посадить на 12 лет

Сегодня в Армении состоялось очередное заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера страны Армена Геворкяна. Сторона обвинения приступила к представлению обвинительного заключения. В частности, как отметил прокурор, Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере и в отмывании денег. Об этом пишет издание «Армения сегодня».

Согласно стороне обвинения, в 2008 году компании «ТСС», принадлежащей предпринимательнице Сильве Амбарцумян, была предоставлена лицензия на проведение исследований полиметаллических месторождений. После этого она продала 100% акций компании зарегистрированной в ОАЭ фирме. Для получения согласия на сделку она через тогдашнего министра иностранных дел Вардана Осканяна обратилась к высшим чиновникам страны с предложением о взятке в обмен на возможность завершения сделки. С февраля по май 2008 г. принявшие предложение Амбарцумян высокопоставленные лица по частям получали свои доли.