Роберта Кочаряна могут посадить на 12 лет
Сегодня в Армении состоялось очередное заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера страны Армена Геворкяна. Сторона обвинения приступила к представлению обвинительного заключения. В частности, как отметил прокурор, Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере и в отмывании денег. Об этом пишет издание «Армения сегодня».
Согласно стороне обвинения, в 2008 году компании «ТСС», принадлежащей предпринимательнице Сильве Амбарцумян, была предоставлена лицензия на проведение исследований полиметаллических месторождений. После этого она продала 100% акций компании зарегистрированной в ОАЭ фирме. Для получения согласия на сделку она через тогдашнего министра иностранных дел Вардана Осканяна обратилась к высшим чиновникам страны с предложением о взятке в обмен на возможность завершения сделки. С февраля по май 2008 г. принявшие предложение Амбарцумян высокопоставленные лица по частям получали свои доли.
В частности, экс-президент Кочарян получил 3 млн долларов, из которых 1 млн долларов 14 февраля в квартире на улице Амиряна, еще 1 млн в офисе на улице Байрона, еще 1 млн через банк «ВТБ» в мае того же года были перечислены на счет HSBC. Полученные деньги сын Роберта Кочаряна – Седрак Кочарян перевел на личные счета в различных банках.
Бывшему президенту инкриминируется совершение преступления на основании п.2, ч.4 ст. 311 Уголовного кодекса. Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов и отмывании незаконно полученных денег.
Судья, обращаясь ко второму президенту, отметила, что, согласно стороне обвинения, обвиняемым может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет. Она объявила перерыв для того, чтобы сторона защиты смогла ознакомиться с материалами обвинения.