В Баку у пассажирки автобуса украли мобильный телефон ценой 2900 манатов, сообщает пресс-служба МВД.

4 февраля на территории Ясамальского района Баку в пассажирском автобусе была ограблена женщина. Неизвестные, отобрав у нее мобильный телефон марки Iphone-12 стоимостью 2900 манатов, скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении данного преступления, ранее судимые Джалил Гаджагаев и Аладдин Исрафилов.