ВОЗ скоро расскажет, что удалось узнать о происхождении коронавируса
Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая была ранее сформирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для изучения происхождения SARS-CoV-2, намерена в ближайшие недели обнародовать результаты своей работы. Об этом сегодня объявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, в организации ожидают «некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели», сообщает РИА Новости.
Как указал Клюге, группа исследует происхождение SARS-CoV-2, а также трудится над специальной системой определения возникновения новых патогенов.
Клюге также отметил, что для определения происхождения коронавируса нужно много времени. Он добавил, что ВОЗ старается деполитизировать пандемию.
В мае 2021 года президент США Джо Байден дал спецслужбам три месяца на подготовку доклада о том, появился ли вирус COVID-19 в Китае впервые от животного или в результате лабораторной утечки. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19 и Китай должен помочь в расследовании источника вируса.