ВОЗ скоро расскажет, что удалось узнать о происхождении коронавируса

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая была ранее сформирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для изучения происхождения SARS-CoV-2, намерена в ближайшие недели обнародовать результаты своей работы. Об этом сегодня объявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в организации ожидают «некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели», сообщает РИА Новости.