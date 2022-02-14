Кулеба: Запад выделил Украине помощь почти на $2 млрд

«Страны Запада за последние сутки приняли решение о выделении Украине экономической помощи почти на $2 млрд». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает RT.

По его словам, такая поддержка является позитивным сигналом для экономической и финансовой стабильности Украины.

«Буквально за последние сутки приняты решения почти на $2 млрд», — заявил Кулеба.

Напомним, что ранее Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд.