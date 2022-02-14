В казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, позже переросшие в беспорядки, забастовали нефтяники. Об этом сообщает Orda.

Протестующие собрались на местном автовокзале. Они намерены требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. По их словам, в регионе царит несправедливость и «прогнила система». Нефтяников поддержали местные жители, которые требуют освобождения арестованных за январские события.

«Нам очень грустно, что начавшийся с нас мирный митинг в Алматы обернулся трагедией. Вспоминаем об этом с сожалением. Наше требование к властям — прекратить мучить нашу невинную молодежь, мы хотим, чтобы они были освобождены. Они – не террористы. Мы требуем политических перемен. Нас обманывают старые кадры. Жанаозен требует новаторства», — сказал один из активистов.