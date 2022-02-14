Леонид Швец, автор haqqin.az 15:27

В эскалации на украинском направлении, которая дошла даже до заранее оглашенного дня нападения и эвакуации сотрудников дипломатических миссий, появились признаки разрядки. Начало ослаблению напряжения положили встречи 14 февраля с президентом Путиным глав оборонного и дипломатического ведомств России, во время которых Сергей Лавров проинформировал начальство, что сохраняются дипломатические способы договориться с Западом, а Сергей Шойгу напомнил, что учения российских войск подходят к завершению. Путин приказал одному договариваться, другому – завершать. Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие участие в учениях, начинают погрузку и возвращение в места дислокации.

Другим, хоть и неофициальным свидетельством того, что Кремлем взят курс на деэскалацию, может служить запись в Telegram-канале представительницы МИДа РФ Марии Захаровой: «15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела». Было бы прекрасно, если бы все тревожные предупреждения о войне отныне и навсегда оказывались посрамлены, но, к сожалению, на это надеяться не приходится. И в отношении намерений России все так же остаются сомнения и подозрения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сказал: «Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию». Христо Грозев, руководитель расследовательской группы Bellingcat, на счету которой, в частности, установление виновных в катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17, утверждает, что пока реальных признаков отвода российских войск от украинской границы не наблюдается, а те подразделения, которые шли в западном направлении, продолжают движение.