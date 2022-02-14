Русские не идут главный вопрос
В эскалации на украинском направлении, которая дошла даже до заранее оглашенного дня нападения и эвакуации сотрудников дипломатических миссий, появились признаки разрядки.
Начало ослаблению напряжения положили встречи 14 февраля с президентом Путиным глав оборонного и дипломатического ведомств России, во время которых Сергей Лавров проинформировал начальство, что сохраняются дипломатические способы договориться с Западом, а Сергей Шойгу напомнил, что учения российских войск подходят к завершению. Путин приказал одному договариваться, другому – завершать. Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие участие в учениях, начинают погрузку и возвращение в места дислокации.
Другим, хоть и неофициальным свидетельством того, что Кремлем взят курс на деэскалацию, может служить запись в Telegram-канале представительницы МИДа РФ Марии Захаровой: «15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела».
Было бы прекрасно, если бы все тревожные предупреждения о войне отныне и навсегда оказывались посрамлены, но, к сожалению, на это надеяться не приходится. И в отношении намерений России все так же остаются сомнения и подозрения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сказал: «Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию». Христо Грозев, руководитель расследовательской группы Bellingcat, на счету которой, в частности, установление виновных в катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17, утверждает, что пока реальных признаков отвода российских войск от украинской границы не наблюдается, а те подразделения, которые шли в западном направлении, продолжают движение.
А накануне Владимир Зеленский обратился к украинцам, демонстрируя нации готовность власти к любому развитию ситуации: «Мы четко понимаем все стоящие перед нами вызовы и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад».
А день 16 февраля, на который было «назначено» нападение, украинский президент своим указом сделал Днем единения и призвал граждан вывесить национальную символику, чтобы показать всему миру единство украинцев.
Между тем Государственная Дума РФ направила Владимиру Путину обращение о признании «народных республик Донбасса», чтобы «обеспечить гарантии безопасности и защиту населения от внешних угроз». При этом Дмитрий Песков, президентский спикер, посоветовал «не забегать вперед, поскольку никаких решений еще не принято».
Принять соответствующее решение совсем не просто, поскольку оно будет означать односторонний выход России из Минского соглашения, которое прописано в пользу Москвы и исходит из того, что Украина обязана обеспечить автономный статус пророссийским территориям, находящимся сейчас под оккупацией. Это равнозначно отказу от козыря, который Россия использовала все эти годы. И совершенно непонятно, что взамен. Пока похоже на то, что Госдума просто расширила набор вариантов для Путина, и никаких окончательных решений, как и утверждает Песков, еще не принято.
В любом случае многое указывает на то, что зона конфликта опять сужается до территории «ДНР» и «ЛНР», а поход на Киев понемногу выводится из повестки дня. Как ни крути, это все-таки позитивная новость.