В Кремле призвали «не забегать вперед» с возможным признанием «ДНР» и «ЛНР»

«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», – цитирует РИА Новости Пескова.

Никаких решений о признании «ДНР» и «ЛНР» еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что «не хотел бы забегать вперед» с обсуждением этой темы, отметив, что пока «никаких решений не принималось».

При этом он отметил, что российские власти остаются привержены Минским соглашениям: «Россия является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь план действий минский был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена», приводит его слова Коммерсант.

На уточняющий вопрос о том, есть ли какие-то условия, при которых Россия была бы вынуждена признать «ДНР» и «ЛНР», Песков ответа не дал: «Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось». Он отметил, что представители КПРФ и «Единой России» — «народные избранники», которые «отражают мнение людей, мнение народа», и Кремль относится к этому с пониманием.