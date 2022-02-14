Генпрокуратура Казахстана: в захвате акимата Алматы участвовали иностранцы

В массовых беспорядках при захвате здания акимата Алматы активное участие принимали двое иностранных граждан, заявила Генпрокуратура Казахстана.

Отмечается, что ведомство продолжает расследования по массовым беспорядкам в январе. По отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые.

«Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.