Илон Маск отдал на благотворительность $5,7 млрд

Основатель Tesla Илон Маск в 2021 году пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций компании на общую сумму примерно $5,7 млрд. Об этом стало известно из документов, которые миллиардер передал регуляторам США.

Согласно сообщению, в бумагах не указано, кто именно получил акции. Интерфакс пишет, что пожертвование было сделано в процессе продаж акций компании в конце 2021 года. Тогда Маск продал бумаги на сумму более $16 млрд. Также в 2021 году он конвертировал в акции около 22,9 млн опционов. В декабре прошлого года Маск писал, что спустя несколько недель после пожертвования ему придётся заплатить $11 млрд налогов.

По данным Chronicle of Philanthropy, Маск стал вторым самым крупным филантропом по объёму пожертвований в 2021 году. Впереди него лишь Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда, которые пожертвовали в совокупности около $15 млрд.