Мелконянов хотят посадить на 30 лет
Государственное обвинение попросило в общей сложности 30 лет колонии троим обвиняемым по делу об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
«Обвинение попросило признать Арсена Мелконяна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначить ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анне Мелконян по ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к причинению тяжкого вреда здоровью) назначить семь лет колонии общего режима, Арману Смбатяну по ч. 4 ст. 111 УК РФ — десять лет колонии строгого режима», — сообщили в суде.
Процесс продолжается с января 2021 года в Центральном районном суде Волгограда. Следующее судебное заседание должно состояться 22 февраля.
Конфликт Романа Гребенюка с Анной Мелконян произошел в октябре 2020 года в школьном чате, где родители шестиклассников обсуждали домашнее задание детей. Роман Гребенюк якобы оскорбил Анну, после чего она попросила брата, Арсена Мелконяна, разобраться с ним. Мелконян настаивал на личной встрече с целью выяснения отношений. Из-за давления и угроз Гребенюк согласился и предложил встретиться в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Вечером того же дня в помещении банка Арсен Мелконян избил мужчину, отчего тот скончался через несколько дней.
Мелконян во время одного из заседаний суда угрожал расправой основному свидетелю. После заявления подсудимого гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления в словах подсудимого, после чего передал его в следственные органы.