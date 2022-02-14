Мелконянов хотят посадить на 30 лет

Государственное обвинение попросило в общей сложности 30 лет колонии троим обвиняемым по делу об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«Обвинение попросило признать Арсена Мелконяна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначить ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анне Мелконян по ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к причинению тяжкого вреда здоровью) назначить семь лет колонии общего режима, Арману Смбатяну по ч. 4 ст. 111 УК РФ — десять лет колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Процесс продолжается с января 2021 года в Центральном районном суде Волгограда. Следующее судебное заседание должно состояться 22 февраля.