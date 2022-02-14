«Азерэнержи» показало построенные в Карабахе современные энергообъекты

ОАО «Азерэнержи» представило общественности современную энергетическую инфраструктуру, построенную на освобожденных территориях Агдама и Тертера. Как сообщает haqqin.az, cегодня, 15 февраля, был организован пресс-тур с участием представителей СМИ для ознакомления с подстанциями «Агдам-1», «Агдам-2», Центром цифрового управления « Карабах », а также одноименной подстанцией в поселке Суговушан Тертерского района, которые открылись 13 февраля во время визита президента Ильхама Алиева в Агдам.

Журналистам сообщили, что подстанция «Агдам-1» создана как часть крупного современного энергетического комплекса. В одной части комплекса построено административное здание с открытыми распределительными устройствами мощностью 110 кВ и 35- и 10-киловольтные закрытые распределительные устройства. В другой части построена подстанция мощностью 110/35/10. Объект полностью оцифрован и автоматизирован, где предусмотрено управление активами, процессами, ресурсами, совершенствование сети цепочек поставок и распределения, что будет способствовать своевременному устранению дефектов, проведению системного мониторинга и анализа, автоматическому внедрению быстрых решений проблем.

Подстанция «Агдам-2» 110/35/10 кВ построена в направлении села Шелли (близ Аскерана) Агдамского района. Территория, где она расположена, была разминирована несколько месяцев назад, здесь построена современная, устойчивая, полностью цифровая подстанция в рамках концепции сети энергосистемы, адаптированной к искусственному интеллекту в соответствии с технологическими инновациями, созданными IV промышленной революцией.

В цифровом Центре управления, оснащенном системами управления, охраны, автоматики современного микропроцессорного типа, создана местная система диспетчерского управления микро-SCADA. 35- и 10-киловольтные закрытые распределительные устройства размещены внутри Центра управления. Между Центром управления и 110-киловольтным открытым распределительным устройством построены специальные герметичные кабель-каналы, синхронизирована центральная SCADA-система ОАО «Азерэнержи».