«Азерэнержи» показало построенные в Карабахе современные энергообъекты
ОАО «Азерэнержи» представило общественности современную энергетическую инфраструктуру, построенную на освобожденных территориях Агдама и Тертера. Как сообщает haqqin.az, cегодня, 15 февраля, был организован пресс-тур с участием представителей СМИ для ознакомления с подстанциями «Агдам-1», «Агдам-2», Центром цифрового управления «Карабах», а также одноименной подстанцией в поселке Суговушан Тертерского района, которые открылись 13 февраля во время визита президента Ильхама Алиева в Агдам.
Журналистам сообщили, что подстанция «Агдам-1» создана как часть крупного современного энергетического комплекса. В одной части комплекса построено административное здание с открытыми распределительными устройствами мощностью 110 кВ и 35- и 10-киловольтные закрытые распределительные устройства. В другой части построена подстанция мощностью 110/35/10. Объект полностью оцифрован и автоматизирован, где предусмотрено управление активами, процессами, ресурсами, совершенствование сети цепочек поставок и распределения, что будет способствовать своевременному устранению дефектов, проведению системного мониторинга и анализа, автоматическому внедрению быстрых решений проблем.
Подстанция «Агдам-2» 110/35/10 кВ построена в направлении села Шелли (близ Аскерана) Агдамского района. Территория, где она расположена, была разминирована несколько месяцев назад, здесь построена современная, устойчивая, полностью цифровая подстанция в рамках концепции сети энергосистемы, адаптированной к искусственному интеллекту в соответствии с технологическими инновациями, созданными IV промышленной революцией.
В цифровом Центре управления, оснащенном системами управления, охраны, автоматики современного микропроцессорного типа, создана местная система диспетчерского управления микро-SCADA. 35- и 10-киловольтные закрытые распределительные устройства размещены внутри Центра управления. Между Центром управления и 110-киловольтным открытым распределительным устройством построены специальные герметичные кабель-каналы, синхронизирована центральная SCADA-система ОАО «Азерэнержи».
Энергетическая инфраструктура, построенная за относительно короткий срок на освобожденных территориях Агдама и Тертера, а также на других освобожденных землях, базируется на технологиях, применяемых наиболее развитыми странами мира, с использованием самого современного оборудования. Благодаря этим инфраструктурным объектам, а также энергетическим объектам, реконструированным и построенным «Азерэнержи» в других регионах страны в последние годы, можно с уверенностью сказать, что энергетическая инфраструктура Азербайджана в настоящее время является самой современной на постсоветском пространстве и в регионе.