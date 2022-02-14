Во вторник президент Путин примет в Кремле сразу двух высокопоставленных иностранных гостей. Как уже анонсировалось ранее, к нему приедет канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого посетил Киев и которому президент Владимир Зеленский пообещал представить некие идеи по урегулированию в Донбассе.

Даже в самой команде президента далеко не все поддерживали его план поездки в Москву и переговоров с Владимиром Путиным. Но Болсонару решил, что эта поездка к дружественно настроенным консервативным лидерам (после Москвы он должен направиться в Будапешт на встречу с Виктором Орбаном) даст ему политические очки незадолго до президентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

Но одновременно из далекой Бразилии в Москву вылетел самолет с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Он никаких предложений по разблокированию конфликта вокруг Украины не везет, но градус напряжения между Россией и Украиной коснулся и его. Накануне поездки официальные лица американской администрации настойчиво рекомендовали ему отказаться от поездки. Как минимум два высокопоставленных дипломата из Министерства иностранных дел Бразилии заявили агентству Associated Press о том, что представители администрации Байдена пытались оказать давление на Болсонару, считая, что его визит неуместен, а то, что он крайне индифферентно относится к возможной российской агрессии против Украины, просто возмутительно.

Как считает Маурисио Санторо, профессор университета Рио-де-Жанейро, визит Болсонару станет «дипломатической победой» Путина, который хочет показать свою близость с лидерами демократических стран. Отказ от визита в угоду Госдепартаменту США означал бы подчинение воле Вашингтона, которое для лидера крупной страны по меньшей мере неприемлемо.

Ожидается, что одной из важных тем станет обсуждение поставок в Бразилию российских удобрений, прежде всего аммиачной селитры. До этого российское правительство ввело запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля из-за посевного сезона в собственной стране. Минсельхоз объяснил меру заботой о российских аграриях: удобрения закупают уже сейчас, так как из-за теплой зимы посевная начнется раньше.

Ожидается, что Путин этот запрет отменит, что станет жестом доброй воли, важной для российского лидера в условиях жесткой международной изоляции из-за Украины.

Бразильский кабинет министров настойчиво рекомендовал президенту вообще не касаться темы конфликта России и НАТО, однако Болсонару известен как недисциплинированный политик, который не слишком строго следует подготовленным речам. Сейчас он говорит, что «у каждого в мире - свои проблемы», но не исключено, что во время переговоров с Путиным он может поддержать последнего.

В мире отчаянно ловят любые сигналы о разрядке напряженности вокруг Украины. Американское издание Politico пишет, что на камеру Путин и Лавров вчера обменялись словами о том, что дипломатические переговоры должны продолжиться. Этот разговор издание, транслирующее мнения Белого дома, назвало «танцем Кремля вокруг деэскалации».

Западные издания продолжают печатать прогнозы о войне, которая «может начаться когда угодно». Посольство США переезжает из Киева во Львов, предварительно приведя в негодность все свои компьютеры и системы связи. Но несмотря на это есть ощущение, что пик кризиса преодолен и все противоборствующие стороны начинают медленно сползать по горке вниз.