Советник Эрдогана отправляется в Израиль

В рамках подготовки к визиту президента Ицхака Герцога в Турцию и с целью обсуждения отношений между двумя странами в Израиль на этой неделе прибудет высокопоставленная официальная делегация из Турции. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, на которое ссылаются израильские СМИ.

"В состав турецкой делегации входят пресс-секретарь и главный советник президента Турции Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ходе визита два официальных лица встретятся с гендиректором МИД Израиля Алоном Ушпизом, гендиректором канцелярии президента Эялем Швики и высокопоставленными должностными лицами министерства и офиса президента.