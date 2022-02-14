За этими переговорами наблюдают в Израиле, а также на Ближнем Востоке. Понимая, что какое-то соглашение с Ираном почти наверняка будет достигнуто, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет недавно заявил, что «соглашение и то, что кажется его условиями, нанесет ущерб способности помешать ядерной программе Ирана». Об этом пишет в своей статье издание «Детали».

Как известно, 8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления иранской ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предположительно, восьмой раунд может стать последним, так как участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.

Тем не менее, если переговоры в Вене не приведут к соглашению и Иран сможет свободно продолжать свою ядерную программу, вероятность израильского удара по Исламской Республике резко вырастет, сообщает Jerusalem Post.

Израиль, обеспокоенный тем, что сделка с Ираном не сможет помешать Тегерану разработать ядерное оружие, уже заявил о своей готовности сделать это военными средствами. Беннет говорил, что «Израиль будет и впредь обеспечивать полную свободу действий в любом месте и в любое время без ограничений». Новый командующий ВВС генерал-майор Томер Бар подтвердил, что ВВС Израиля готовы атаковать Иран «завтра».

Если Израиль действительно атакует Иран, что, как все чаще намекают израильские официальные лица, может произойти, какое влияние это окажет на Ближний Восток? Как изменится регион после такого развития событий? Чтобы ответить на эти вопросы, Wikistrat, краудсорсинговая консалтинговая компания, провела моделирование этой ситуации, пишет издание.

Чтобы изучить, как израильский удар повлияет на стабильность в регионе, симуляция была сосредоточена на пяти государствах, которые считались наиболее значительными по своему влиянию в регионе Персидского залива: Иране, Саудовской Аравии, США, Китае и России. В моделировании участвовал 31 эксперт из 13 стран, рассматривались три сценария: успешный удар Израиля по Ирану, неудавшийся удар и частично успешный удар.

Обсуждения в ходе моделирования позволили сделать несколько ключевых выводов. Прежде всего эксперты утверждали, что в ближайшие годы после израильского военного удара (независимо от его результатов) Ближний Восток вступит в фазу распространения ядерного оружия. В гонку включится не только Иран, но и, возможно, Саудовская Аравия. Израильская атака подстегнет желание тегеранского режима иметь ядерное оружие, рассматривая его по примеру Северной Кореи как гарантию от будущих атак. Со своей стороны, опасаясь ядерного возмездия со стороны Ирана, Саудовская Аравия также будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Как израильский удар по Ирану повлияет на Израиль? Успешный удар может привести к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Некоторые эксперты утверждали, что успешная атака может заставить Мохаммеда бен Салмана как короля улучшить отношения с Израилем. Укоренившиеся антииранские настроения в Саудовской Аравии перевесят любую реакцию против нормализации.

Однако провал израильской атаки может оказать негативное влияние на положение еврейского государства в регионе. Потому что до этого Израиль воспринимался как сильный партнер стран Персидского залива в вопросах безопасности и критически важный союзник для противостояния Ирану. По оценке экспертов, если Израилю не удастся уничтожить ядерные объекты, отношения с Саудовской Аравией могут сильно охладеть.