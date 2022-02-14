Турок установил рекорд по продолжительности инфицирования коронавирусом

В Турции мужчина установил рекорд самого продолжительного заболевания коронавирусом - 14 месяцев, передает ТСН.

56-летний Музафер Каясан заразился еще в 2020 году. Ситуация выглядела очень опасно, ведь у мужчины были серьезные болезни. На тот момент у него была лейкемия и ослабленный иммунитет.

Сегодня стало известно, что пациент выздоровел после более 400 дней болезни. Ситуация усложнялась еще и тем, что врачи не могли сделать прививку от COVID-19, ведь каждый раз, когда ему делали тест на коронавирус, результат был положительным. Таких тестов ему сделали 78.