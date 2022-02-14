Сегодня на Зимней Олимпиаде в Пекине начались соревнования фигуристок-одиночниц.

Азербайджан здесь представляет Екатерина Рябова. Наша спортсменка уже откатала короткую программу под мелодию «Мамба Итальяно» и получила оценку 61,82 балла. На данный момент Екатерина занимает 10-е место. Но впереди еще выступление шести сильнейших фигуристок, среди которых и главная фаворитка соревнований – россиянка Камила Валиева.

В любом случае Рябова обеспечила себе участие в произвольной программе, куда попадут 25 лучших фигуристок из 30. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.

18-летняя Екатерина Рябова выступает за Азербайджан с 2018 года. Москвичку тренируют ее родители – Алексей Рябов и Екатерина Бандурина. Хореограф – Лариса Шило.

Ее лучшие результаты – 6-е места на чемпионатах Европы 2020 и 2022 годов, 12-е место на чемпионате мира-2021. Она также выступала на Юношеской Олимпиаде в Лозанне, где стала 8-й.