Сборная Азербайджана попала на чемпионате Европы в одну группу с Арменией

Сборная Азербайджана (U-18) в дивизионе «С» сыграет с одной группе с Люксембургом, Молдовой, Гибралтаром и Арменией. Матчи пройдут в Сан-Марино с 24 по 31 июля этого года.

Также стали известны соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы для малых стран. Наша команда сыграет в группе с Андоррой и Мальтой. Турнир пройдет с 28 июня по 3 июля на Мальте.