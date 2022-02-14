Украину и Грузию пригласили на встречу министров обороны НАТО

"Я с нетерпением ожидаю встречи с министром обороны Украины вместе с министром обороны Грузии. Они встретятся со всеми 30 союзниками по НАТО в четверг. Это - еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства, которое у нас есть с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники предоставляют Украине", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что на заседании министры "в очередной раз выразят свою политическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности".

"Во время заседания мы также будем обсуждать политическую и практическую поддержку. Также, я думаю, что это будет возможность для всех нас обсудить, или есть признаки того, что все движется в правильном направлении, или есть продолжение наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее", - подытожил генсек.