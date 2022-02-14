Украину и Грузию пригласили на встречу министров обороны НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО в четверг, 17 февраля, сообщил в Брюсселе на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Interfax.
По данным агентства, заседание НАТО на уровне министров обороны пройдет в видеоформате в штаб-квартире альянса.
"Я с нетерпением ожидаю встречи с министром обороны Украины вместе с министром обороны Грузии. Они встретятся со всеми 30 союзниками по НАТО в четверг. Это - еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства, которое у нас есть с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники предоставляют Украине", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что на заседании министры "в очередной раз выразят свою политическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности".
"Во время заседания мы также будем обсуждать политическую и практическую поддержку. Также, я думаю, что это будет возможность для всех нас обсудить, или есть признаки того, что все движется в правильном направлении, или есть продолжение наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее", - подытожил генсек.