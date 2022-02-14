Президент Киргизии сел за руль автобуса
Испытания тестового образца городского пассажирского автобуса производства киргизского предприятия ОсОО «Белес.КG» лично произвел в ходе рабочей поездки по Чуйской области президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба правительства страны.
Главе киргизского государства показали тестовые образцы городского пассажирского автобуса на дизельном топливе «Евро-5». Работу киргизских автобусов собираются проверить и за рубежом.
По мнению Жапарова, такой транспорт поможет стране решить множество социальных и экологических проблем. Отмечается, что государство уже закупило первую партию из 10 машин.