Сильное землетрясение повредило дома в Марнеули и Дманиси

Мощное землетрясение в Грузии, произошедшее в воскресенье, 13 февраля, повредило 34 дома в 11 селах Марнеули, передает «Спутник-Грузия».

Ущерб, нанесенный землетрясением Марнеульскому муниципалитету, подсчитывает специально созданная комиссия. Члены рабочей группы во вторник осмотрели поврежденные дома.

Местные власти обещают оказать максимальную помощь всем пострадавшим семьям. На первом этапе ведется учет поврежденных зданий и оценка нанесенного ущерба. Повреждения также были зафиксированы в соседнем Дманисском муниципалитете - здесь пострадали около 20 домов и школа.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье. Эпицентр находился в 60 километрах от Тбилиси.