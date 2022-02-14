Лавров обсудил с Мирзояном реализацию трехсторонних договоренностей

15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора обсуждались актуальные двусторонние и региональные вопросы, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также взаимодействие в ОДКБ с учетом председательства Армении.

Состоялся подробный обмен мнениями в связи с ведущимися переговорами по гарантиям безопасности. Подчеркнута важность последовательного отстаивания принципов равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике.