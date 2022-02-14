Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», ориентируется на общественное мнение и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса. Он выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнил Минские соглашения. Господин Путин отметил, что решить проблему Донбасса пока еще можно с помощью выполнения Минских соглашений, передают российские СМИ.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», - сказал президент.