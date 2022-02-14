Путин о геноциде на Донбассе

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», - заявил 15 февраля Владимир Путин на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России Владимир Путин после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом заявил, что то, что сейчас происходит на территории Донбасса, является геноцидом.

Также он рассказал, что в Украине массово нарушают права человека и законом закреплена дискриминация русскоязычного населения. Также по его словам, по поводу особого статуса Донбасса не наблюдается подвижек, местных выборов на этой территории до сих пор нет. Кроме того, украинское правительство игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с «ДНР» и «ЛНР».

По его словам, большинство россиян поддерживают жителей Донбасса. Глава российского государства выразил надежду, что ситуация в регионе «коренным образом изменится».

Путин заверил, что Россия не хочет войны. Он призвал западные страны оказать влияние на Киев, чтобы разрешить ситуацию.