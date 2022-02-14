Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил павильон Азербайджана на выставке Gulfood 2022 в Дубае. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Турции.

На выставке под брендом Made in Azerbaijan представлены различные фруктовые соки, минеральные воды, чай, фундук, овощи и фрукты, а также консервированные и кондитерские изделия, производимые 15 азербайджанскими компаниями.

В рамках мероприятия, которое продлится пять дней, азербайджанские предприниматели проведут встречи с зарубежными коллегами и обсудят возможности экспорта своей продукции.