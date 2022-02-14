Баку и Москва обсудили облегчение таможенных процедур, сообщает Sputnik Азербайджан.

Зампред Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов и советник по таможенным вопросам посольства РФ в Баку Георгий Песчанских обсудили ситуацию на пограничных таможенных постах и повышение их пропускной способности.

На встрече отмечалось, что в этом году заканчиваются строительно-монтажные работы на таможенном посту «Ханоба», что приведет к ускорению процесса пересечения границ, увеличению объемов транзитных перевозок.